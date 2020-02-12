Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Merkez Spor Kompleksi'nde vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından büyükşehir belediyesini ziyaret etti. Basına kapalı olarak yapılan ziyarette Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kahramanmaraş’a özgü hediyeler takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti İl Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.