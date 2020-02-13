Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuklarımız yurt dışındaki akranları ile yarışıyor. 10 yaşındaki BİLSEM öğrencimiz Elanur Akıncı, Kanada'da düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu. Elanur’u, ailesini ve onu fark edip destekleyen meslektaşlarımı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk’tan Elanur Akıncı paylaşımı
13.02.2020 - 19:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanada'da düzenlenen “Uluslararası Caribou Matematik Yarışması”nda birinci olan Elanur Akıncı’yı kutladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Selçuk,Elanur Akıncı,paylaşım,
681180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681180.aspx
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