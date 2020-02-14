Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’de iki yıl önce makam odasında şehit edilen İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastının altından da FETÖ çıktı. Verdi’yi tayin sebebiyle şehit ettiği belirtilen polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun cep telefonu ve e-mail kayıtları ile sosyal medya hesapları incelenince örgütle irtibatı deşifre oldu. Sarıcaoğlu ile bağlantılı 9’u aktif polis 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

YILDIRIM’IN KORUMASIYDI

Rize’nin Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 11 Aralık 2018 tarihinde Rize Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin makamına girdi. İddiaya göre görev yerinin merkeze alınmasını istedi. Verdi kabul etmedi. Sinirle dışarı çıkan Sarıcaoğlu, makam odasının girişinde teslim ettiği silahını aldı ve koşarak tekrar odaya girdi. Önce Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğitcan Köksal’a ateş etti, sonra İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’ye kurşun yağdırdı. Bir dönem eski başbakanlardan Binali Yıldırım’ın korumalığını yapan Verdi şehit düştü. Şehit Verdi’nin, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin yaşandığı gece Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olarak darbecilere karşı büyük mücadele sergilediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’da bulunan konutunu koruduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHEYE DİKKAT ÇEKTİK

Olay, televizyon ve gazeteler “tayin cinayeti” diye yansıdı. Olayın şüpheli olduğuna işaret eden gazetemiz ise “Tayin mi hain mi?” manşetini tercih etti. Ve on dört aylık soruşturmanın ardından katil polis memurunun “hain” olduğuna dair belgeler bulundu. Saldırganın el konup incelemeye alınan cep telefonu ile e-mail ve sosyal medya hesapları üzerindeki incelemelerden suikasta ışık tutacak delillere ulaşıldı. Katil zanlısının suikastı terör örgütü FETÖ’nün üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirdiği kaydedildi.

İKİSİ YURT DIŞINA KAÇTI

İstanbul merkezli Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda Sarıcaoğlu ile irtibatlı olduğu belirlenen 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin içinde salgırganın eşiyle birlikte ihraç edilen emniyet mensupları, araştırma görevlileri, doktor ve öğretmenler olduğu öğrenildi. Bunlardan ikisinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Davanın iddianamesi hazırlanırken saldırgan Sarıcaoğlu’nun öğrencilik yıllarından komşularına kadar, sosyal medya hesaplarındaki arkadaşları da olmak üzere temas ettiği 500’ün üzerinde kişinin ifadesi alındığı belirtilmişti. Sarıcaoğlu’nun FETÖ tarafından hazırlanan listede ‘örgütün etki alanı dışındaki kişiler’ kategorisinde gösterilerek fişlendiği ifade edilmişti. Ancak elde edilen son veriler soruşturmanın seyrini değiştirdi.