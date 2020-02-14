Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlasglobal Havayolları'nın iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Konuya ilişkin SHGM'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda "Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur" açıklamasına yer verildi.
Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu
14.02.2020 - 17:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlasglobal Havayolları'nın operasyonlarını sürdürememesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Atlasglobal,
681363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681363.aspx
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