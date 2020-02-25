Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gönderilen çok sayıda obüs ve kirpi geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay’daki sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay’ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye’ye gireceği ve İdlib’de bulunan gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.