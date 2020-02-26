Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran’dan özel seferle 132 Türk’ü İstanbul’a getiren THY uçağı, 4 yolcuda öksürük, 2’sinde boğaz ağrısı ile Kum ve Meşhed kenti ziyaret hikâyeleri bulunması sebebiyle Ankara’ya indirildi. İran’da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilmesi için bu ülkeye özel gönderilen THY uçağı, dün saat 07.45’te Tahran İmam Humeyni Havalimanı’ndan 132 yolcusuyla havalandı. 8 de mürettebatı olan uçağın İstanbul’a inmesi planlandı. Ancak uçak Kocaeli üzerindeyken rotasını değiştirip Ankara Esenboğa Havalimanı’na inerken, apronda çok sayıda ambulansın da hazır beklediği görüldü. Yolcular ve mürettebat, hemen Zekâi Tahir Burak Hastanesi ile Bilkent Klinik Konukevine nakledildi.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özellikle yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri hikâyesi olduğunun öğrenilmesi, sadece 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olması sebebiyle uçağı Ankara’ya indirme kararı aldık” dedi.

Bakan Koca şöyle devam etti:

“Risk almamak adına yolcular ve mürettebat Zekâi Tahir Burak Hastanesi ile Bilkent Klinik Konukevinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Şehir Hastanesi’nde kimse karantinaya alınmadı. Buraya 400 metre uzaklıkta olan ve bugüne kadar kullanılmayan hizmete hazır hâlde bulundurulan Bilkent Klinik Konukevi’ni özellikle açtık. Yolculardan 47’si Zekâi Tahir Burak Hastanesinde, diğerleri konukevinde.”

Koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı saatlerce uğraşıp Türkiye’ye indirmediklerini açıklayan Koca, bu uçağın bir Avrupa ülkesine indiğini, burada nasıl bir tavır sergilendiğini iyi bildiklerini söyledi.

Bu arada Zekâi Burak Tahir Hastanesi kampüsünde bulunan kreş, ailelerin hassasiyeti sebebiyle tahliye edildi. Tahran’dan havalanıp Ankara’ya inen uçakta Kum şehrini ziyaret edenlerin de bulunmasının gerginliğe sebep olduğu belirlendi. Bir kadının Kum’dan gelen yolcuya “Üç yaşında bir çocuğum var. Bizimle aynı ortamda nasıl yolculuk yaparsınız? Buna hakkınız yok” şeklinde tepki gösterdiğine dair ses kayıtları ortaya çıktı.



Koronavirüs mutasyona uğramadı

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü ve Çin-DSÖ Ortak Çalışma Grubu Sorumlu Başkanı Bruce Aylward, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramadığını söyledi. Kanadalı epidemiyolog Aylward “Çin, ciddi bir salgına dönüşen virüs konusunda en tecrübeli ülke olduğu için dünyanın Çin’in tecrübe ve uzmanlığına ihtiyacı var” dedi. Çin’de yoğun bir şekilde alınan tedbirler sayesinde COVID-19 vakalarının daha büyük boyutlara ulaşmadığını vurgulayan Aylward, “Vuhan’daki ölüm oranı yüzde 2- 4, Vuhan dışındaki ölüm oranı ise yüzde 0,7. Şu ana kadar COVID-19’un küresel çapta yayıldığı ve büyük çaplı ağır hastalık veya ölümlere yol açtığına tanık olmadık. Çin’de bulunduğum iki hafta içinde, her gün kesinleşmiş yeni vaka sayısında yüzde 80 oranında düşüş yaşandı” ifadelerini kullandı.



İspanya

Bin kişilik otel karantina altında

İspanya’nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları’nda bin kişilik otel karantinaya alındı. Fas’ın 63 kilomerte uzağında bulunan Kanaryaadaları’na bağlı Tenerife’de İtalyan bir doktor ve ailesinde yapılan testler sonrası virüs tespit edildi. İspanya basınında çıkan haberlere göre, İtalyan doktorun kaldığı H10 Costa Adeje Palace adlı otel bin müşterisiyle birlikte karantinaya alındı. Yetkililer, virüs tespit edilen doktor ve ailesenin hastanede tutulduğu ve test sonuçlarının ikinci bir analiz için Madrid’e gönderileceğini belirtti. Ayrıca oteldeki müşterilere de test yapılacak. İtalyan doktorun, yedi kişini hayatını kaybettiği İtalya’nın Lombardy bölgesinden İspanya’ya geldiği ve ailesiyle birlikte otelde kaldığı ifade edildi. İHA



Karantina gereksiz diyen Bakan virüse yakalandı

Çin’den sonra salgının en çok etkilediği ülkelerden olan İran’da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Nemeki, karantina uygulamak mecburiyetinde kalmamak için yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu. Ülkede dün 31 kişide daha Covid-19 görüldü, vaka sayısı 95’e çıktı. Resmî rakamlara göre ölü sayısı 15 ama bu sayının çok daha fazla olduğu belirtiliyor. En dikkat çeken hasta ise, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi... Önceki gün düzenlediği basın toplantısında “Karantinayı desteklemiyoruz. Çünkü I. Dünya Savaşı’dan kalma bir uygulama” ifadelerini kullanan Harirçi, dün koronavirüse yakalandığını açıkladı. Harirçi, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında “Kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim” dedi.



Covid-19 günlüğü...

Tahliyeyi istemediler

Japonya’da karantina altındaki gemide bulunan 24 Ukrayna vatandaşı ülkelerine dönme teklifini reddetti. Ayrıca Japonya J Lig’deki oynanacak maçların tamamı üç hafta süreyle ertelendi.



G. Kore’de toplu test

Güney Kore’de vakaların çoğunun Shincheonji kilisesiyle bağlantılı olması üzerine, 200 binin üzerinde üyesi bulunan kilisenin tüm üyelerine toplu virüs testi yapma kararı aldı.



Okullara uyarı afişi

Türkiye’de Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları virüse karşı okulların giriş ve çıkışlarına afişler astı. Öğrencilere dağıtılan form ile aile hekimliğinden son sağlık durumuyla ilgili bilgi istendi.



Aşı, yakında piyasada

Koronavirüsle ilgi gündemi sıkı takip ettiğini açıklayan ABD Başkanı Trump “Çin, virüsü kontrol altına almak için çalışıyor Yakın zamanda aşı piyasaya çıkacak” dedi.



Serie A seyircisiz

İtalya Serie A’nın 26. haftasındaki altı maç, koronavirüsün ülkede hızla yayılması sebebiyle seyircisiz oynanacak. Juventus Başkanı Agnelli “Öncelik, halk sağlığı” dedi.



Üç ülkeye daha sıçradı

Çin’den dünyaya yayılan virüs Hırvatistan’da bir, Avusturya’da iki, İsviçre’de bir kişide tespit edildi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ilk koronavirüs vakasını doğruladı.



Niğde’de virüs şüphesi

Polisin yol uygulamasında İran üzerinden Türkiye’ye kaçak girdiği belirlenen dört Afganistan uyruklu göçmenden ikisi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.