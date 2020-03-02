Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitlerden Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir (24) için memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Arpalık köyünde tören düzenlendi. Şehidin annesi Emine Özdemir ile kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileye başsağlığı diledi.

Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesinde binlerce vatandaşın katıldığı törenle ebediyete uğurlandı. Kalabalık arasından bir çocuğun ‘Eyüp abi Eren Bülbül abime selam söyler misin’ yazılı pankartı herkesi duygulandırdı.



Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya ise Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Kezban Eldemir, babası Mehmet Çankaya ile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ kıldırırken törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar da katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz’ın (27) cenazesi de memleketi Kütahya’da toprağa verildi. Şehidin annesi Hatice Yılmaz, “Benim kahraman oğlum” diyerek asker selamı verdi. Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

İYİLEŞİP BİRLİĞİME GİDECEĞİM

İdlib’de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu, Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan baba evine geldi. Köylülerin geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduğu Duranoğlu “Sağlığıma kavuştuktan sonra yeniden birliğime katılacağım, görevime devam edeceğim. Biz bir ölür bin diriliriz” dedi. Duranoğlu, Türk halkına mesaj göndererek “Türk halkı birbirimize kenetlenelim, devletimize sahip çıkalım” diye konuştu.