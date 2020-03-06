Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP ve HDP’li isimler terörist cenazesine omuz vermek için sıraya girdi... Tunceli’nin Ovacık kırsalında, 16 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MKP/HKO mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Köşeye sıkıştırılan teröristler sağ ele geçirildi. Yakalanan 23 terörist arasında yer alan MKP’li Aysel Koç, tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. 2012 yılından bu yana cezaevinde tutuklu olan Koç, önceki gün intihar etti. Terörist Koç için İstanbul Gazimahallesi’nde, Gazi Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Pankartların taşındığı törende, terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF tarafından haberleştirilen cenaze töreninde ilginç bir bilgi yer aldı. Terörist için düzenlenen törene HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, HDP İstanbul il ve ilçe yöneticileri, ESP il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra CHP il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Haberde CHP’li yöneticilerin ismine yer verilmedi. Öte yandan törenin yapıldığı bölgede çok sayıda zırhlı araç, TOMA ve polis hazır bekletildi.