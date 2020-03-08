Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın insanlık dışı müdahalesi ve Avrupa’nın açıklamalarına tepki gösteren Bakan Soylu, şunları söyledi: 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı hele kendilerine, ‘Avrupalı’ diyenlerle böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi herhâlde ‘Şaka yapıyorsunuz’ derdik. Ama bu olay bir meselenin anlaşılmasına da vesile oldu. Maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu. Bunu kendi insanları istemeseler de nasıl haşin ve acımasız davrandıklarını hep beraber görmüş olduk. Tabii Miçotakis’in ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Toplam 115 bin yabancı var. Bizde 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz sözlerken önce boyuna, nasıl bir yük altında olduğuna bakar. Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa Birliğinin göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleşmesi’nin tamamını ihlal ettiler, defalarca ihlal ettiler. Hâlâ ihlal etmeye devam ediyorlar.

Polis özel harekâtın önceki gece itibarıyla görevine başladığını anlatan Soylu, sınırda görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti. “Hepsini tıkadılar ve onların itmelerine müsaade etmediler. Yani hakikaten aldığımız tedbirlerle, çünkü en temel hak sığınma hakkıdır. Canı darda ve zorda olanın bu insan haklarının birinci kuralıdır ve sığınma hakkıdır” ifadelerini kullanan Soylu, bunu ortadan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı olmadığını vurguladı.

Bir gazetecinin Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısını sorması üzerine Soylu, şöyle konuştu: Sabah son rakamlara bakmadım ama 143 bini aştı. Son gördüğüm rakam. Bu daha başlangıç. Biz geçen yıl 450 bin kaçak göçmen yakaladık. Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcak artıyor. 200 kilometrenin biraz üzerinde bizim bir Meriç’i kendine çizgi tutan Yunanistan ile sınırımız var. Maalesef bu sene Balkanlarda havalar kurak geçti. Su bazı yerlerde 40-45 santime düştü. Bu şu demektir, ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz. Miçotakis’in (Yunanistan Başbakanı) öyle bir kabiliyeti de yok, insanları tutmak gibi. Siz bundan sonra olacaklara bakın.