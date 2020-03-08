İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.
İçişleri Bakanlığı'ndan 'evlat nöbeti' açıklaması
08.03.2020 - 14:53 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,evlat nöbeti,
686613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686613.aspx
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