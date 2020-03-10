Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma komutanlıklarının ikna çalışması sonucu önceki gün bölücü örgüt PKK’dan kaçıp teslim olan Haşim Açar ile Tekoşin Açar (27) dün aileleriyle buluştu. Teslim olduktan sonra Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırılan Haşim Açar, tedavisinin sürdüğü hastanede babasıyla bir araya geldi. Tekoşin Açar da Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annesiyle buluşturuldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin’e sarıldı, gözyaşı döktü.

BİR AİLE DAHA KATILDI

Çocuğuna kavuşan anne sayısı 13’e yükselirken, evlat hasreti çeken diğer aileler de umutlandı. HDP önündeki evlat nöbetine, 6 yıl önce 23 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Leyla için Antalya’dan gelen anne Gülcan ve baba İsmet Kömürcü de dâhil oldu. Kızının Çanakkale’de üniversite öğrenim gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen anne Kömürcü, “Anne kucağında, baba ocağında olacak çocukların orada ne işleri var? Kızım seni seviyoruz. Sesimi duyuyorsan çık, gel” dedi.