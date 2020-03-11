Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda adaylardan Okan Konuralp 274, Faruk Bildirici 133 oy aldı. 19 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla yeni RTÜK üyesi Okan Konuralp oldu.

Adapazarı'nda 1973'te doğan Konuralp, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Konuralp, 1998'de Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Programını tamamladı.

Tempo dergisi ve Hürriyet'te parlamento muhabirliği yapan Konuralp, diyanet ve İslami hareketler, Kürt sorunu, azınlıklar konularında çalışmalar yürüttü, yazı dizileri hazırladı.

Konuralp, 2015'ten bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu.

Gökçen Çamlıyurt Konuralp ile evli olan Konurlap, Aren ve Mavi adlarında ikiz çocuk babası.