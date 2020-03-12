Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıklandı. Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıklandı.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri! Etkinlikler iptal edildi
12.03.2020 - 11:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıklandı. Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıklandı.
Etiketler : etkinlik,
687449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687449.aspx
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