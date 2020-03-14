Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, salı günü gelen Rus heyetle yapılan görüşmelerin tamamlandığını belirterek, geçici ateşkes kararının alındığı İdlib’de yapılması planlanan ortak devriyeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dört gün süren görüşmelerde müspet bir yaklaşım gördüklerini belirten Akar “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Sayın Putin’le 5 Mart’ta Moskova’da yaptıkları ve çerçevesini belirledikleri mutabakata uygun olarak Türk heyeti ile görüşmeleri sürdürdüler” dedi.

AMAÇ KALICI ATEŞKES

Görüşlerini, taleplerini ve beklentilerini mutabakata uygun olarak masaya koyduklarını ifade eden Akar, şöyle devam etti: Karşı taraf da kendi fikirlerini, kendi taleplerini ortaya koydular ve bir yerde buluştuk. Hazırladığımız metin iki tarafça imzalandı ve yürürlüğe girdi. Bunun ilk uygulamasını da 15 Mart’ta M4 kara yolunda ortak devriyeyle göreceğiz. Daha sonra müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle beraber buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek. Bizim bu konudaki taleplerimiz, isteklerimiz belli. Açık ve net. Cumhurbaşkanı’mız tarafından birçok kez gündeme getirildi, ortaya konuldu. Bizim burada isteğimiz, temel amacımız, bir an önce ateşkesin kalıcı hale getirilmesi. Ateşkes imzalandı fakat herkesin kafasında bir soru var. Bizim görüşümüz, ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa biz bunların hepsini yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Muhataplarımızın aynı şekilde davranması beklediğimizi dile getirdik. Bu konuda yapıcı bir yaklaşım içinde olduklarını gördük.

GÜZEL EMARELER VAR

Ateşkesle beraber bir an evvel göçün durmasını beklediklerini de dile getiren Hulûsi Akar, bu konuda da güzel gelişmeler olduğunu bildirdi. Akar, şunları kaydetti:

Beklentimiz ateşkesle birlikte göçün durması. İdlib’den göçün durduğuna dair çok güzel izler, emareler var. Burada hem AFAD hem Kızılay briket evler yapmakta. Burada geçici bir konaklama, barınma için Suriyeli kardeşlerimize imkân hazırlamaktayız. O faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu çalışmalara bağlı olarak, biz bunları gerçekleştirdiğimizde gerçekten sadece bir askerî faaliyet değil, aynı zamanda da çok önemli bir insani faaliyeti yerine getirmiş olacağız. Çünkü şu anda milyonu aşan kişi evlerinden, topraklarından, yerinden yurdundan edilmiş vaziyette. Bütün kurumlarımızla, kuruluşlarımızla orada beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunları gerçekleştirdiğimizde de bizim umudumuz, dileğimiz, doğal olarak beklentimiz hudutlarımızın da halkımızın da güvenliği sağlanmış olacak.

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil bir toplantı yaparak Türkiye ile varılan İdlib ateşkes anlaşması ve koronavirüs ile ilgili gelişmeleri görüştü.

TÜRKİYE, SINIRDA BÜYÜK BİR İŞ ÇIKARDI

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Hatay’da, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolunda incelemelerde bulundu. 2. Hudut Alayı bölgesindeki karakola gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, karakol komutanına Türk bayrağı armağan etti. Karakol komutanı da verilen emaneti öperek teslim aldı. Şeref defterinin imzalanmasının ardından Akar ve konuk bakan, gözetleme kulesine çıktı. Hudut tekmili alınmasının ardından Akar ve İngiliz mevkidaşı buradan, sınırın Suriye tarafındaki Atme Kampı’nı inceledi. Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından Akar ve Wallace’a kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Bakan Akar, daha sonra Wallace ve beraberindekilerle toplantı yaptı. Toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy de katıldı.

“TÜRKİYE’YE DESTEĞE HAZIRIZ”

Wallace, hem millî olarak hem de NATO’daki faaliyetler üzerinden Türkiye’ye destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy de ateşkesin sağlanması ile bölgede bir rahatlama yaşandığını dile getirerek Türkiye’nin Suriyelilere yardım konusunda olağanüstü bir iş çıkardığını belirtti.