Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’daki Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla yurdun dört bir yanından gelen dezenfektan taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Okulun müdürü Pirvani Temelli “Kimya bölümünde bir alan şefi, 11 öğretmen ve 70 öğrencimiz var. Bu ekiple daha önce 6 saat, şimdi 12 saat çalışıyoruz. Hafta sonları da çalışıyoruz. Günlük 4 ton hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanı üretiyorduk, virüsten sonra üretimimizi iki katına çıkardık” diye konuştu. Diğer taraftan, Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla zorlu bir görev üstleniyor. Dezenfekte ekibinde görevli Beytullah Sarı da “Sabah şantiyede toplanıyoruz, eldivenlerimizi, kıyafetlerimizi giyiyoruz, maske ve gözlüklerimizi takıyoruz. Tüm mesaimizi koronavirüsle mücadeleye ayırıyoruz. Vatandaşların sağlıklı bir şehirde yaşamasını diliyoruz” dedi.