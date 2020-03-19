Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.” ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, önceki gün koronavirüsle ilintili ilk vefat haberini vermiş, “Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu, tedbir almaktır.” demişti.