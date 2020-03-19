Erdoğan mesajında, ''Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız.'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
19.03.2020 - 19:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüsle mücadele mesajı yayınladı.
Etiketler : cumhurbaşkanı,
689314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689314.aspx
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