Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Koronavirüs salgınına karşı bütün tedbirler alınıyor. ‘Yurt dışından gelenler evine geçiyor, takip edilmedikleri için 14 gün kuralına uymuyorlar’ söylentileri son günlerin en çok konuşulan konusu... Aslında gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı bunun tedbirini günler öncesinden almış... Bütün sağlık ocaklarına uyarı yazısı gitti. Bu kişilerin takibini aile hekimleri gerçekleştiriyor. Sistem şöyle işliyor: Havaalanında pasaport işlemleri yapıldığında gelen kişinin T.C. kimlik numarası sisteme işliyor. Onay verildikten sonra misafir hangi bölgede kayıtlı ise o sağlık ocağına uyarı gönderiliyor. Aile hekimleri söz konusu kişiyi her gün arayıp semptomlarla ilgili çeşitli sorular soruyor. Hem yeni bulgu olup oluşmadığını teyit ediyor hem de hastaya tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapıyor. Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen kişiler içinse acilen devreye giriliyor. Virüsü bulaştırmamak için hekimler yetkili hastahaneyi arayıp gerekli müdahaleyi yapıyor. Bu rutin işlem 14 gün sürüyor. Ardından bir tutanak imzalanıyor.

Bu süreçte sağlık ocakları en çok adres değişikliğinden şikâyetçi... Bir seneye kadar hapis cezası da var.