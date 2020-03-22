Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den başlayıp dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgını, yavaş yavaş ülkemizde de yaygınlaşıyor. Her geçen gün hem vaka hem ölü sayısı gittikçe artıyor. Cumhurbaşkanı, bakanlar, vekiller, valiler, belediye başkanları, bilim adamları, profesörler, doktorlar, hemşireler hemen hemen herkes “Evinizde kalın” uyarısında bulunuyor. Ancak buna rağmen birçok kişi bu tavsiyeyi dinlemiyor. Birkaç gündür güzel havaya aldananlar, sokaklara akın ediyor. Böylelikle virüsün yayılması için uygun ortam sağlanmış oluyor. Bu ortamı ortadan kaldırmak isteyen hükûmet ise yeni tedbirler almak zorunda kaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bahçe, park, mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı. İçişleri Bakanlığı da 81 il Valiliğine ek genelge yolladı. Genelgede vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin gerçekleşmesine geçici süreyle izin verilmemesi istendi. Ayrıca dün itibariyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Sağlık Bakanlığı ise konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı. İşte yeni kurallar:

∂ Restoranlarda masalar kalkıyor. Sadece paket servisi yapılacak.

∂ THY 65 yaş ve üstü yolcuları, bir süre taşımayacak.

∂ Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu yerler, sonrasındaki seyahat planları kayıt altında tutulacak.

∂ Otel odaları ve diğer kapalı alanlar, her gün temizlenecek. Sonrasında da en az bir saat havalandırılacak. Nevresim, çarşaf, havlu ürünleri silkelenmeyecek.

∂ Havuz, sauna, çocuk kulüpleri, masaj ve spor salonları mümkün olduğunca kullanılmayacak.

∂ Açık büfe uygulamasında servis, çalışanlar tarafından yapılacak.

∂ Öğrenci yurtları ve huzurevlerinde temizlik işleri artırılacak.

∂ Huzurevi sakinleri yakından takip edilecek.

MANGALA KOŞTULAR!

Yetkililer koronavirüs tehlikesine karşı vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarırken, birçok ilde vatandaşlar sıcak ve güneşli havanın cazibesine dayanamayıp ailece pikniğe koştu.

Adana’da polis ekipleri, Seyhan Baraj Gölü çevresinde piknik yapan vatandaşlar için harekete geçti. Vatandaşları pikniklerini sona erdirmesi konusunda uyaran polis, Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Amerikan Adası’nın girişini de tedbir amaçlı kapattı.

Hatay’da da vatandaşlar koronavirüs salgını uyarılarını dikkate almadan Samandağ ilçesindeki dünyanın en uzun sahillerinden olan Çevlik Sahili’ne akın etti. Burada mangal yakıp piknik yapan vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmeden vakit geçirdi.

İstanbul’da ise vatandaşların park ve bahçelere akın etti. Belgrad Ormanı’nda mangal yakıp piknik yapan vatandaşları zabıta ekipleri uyardı. İHA