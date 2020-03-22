AYRINTILAR GELİYOR...
MSB açıkladı: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
22.03.2020 - 13:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor."
Etiketler : msb,
690100 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690100.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER