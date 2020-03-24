Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün psikolojik ayağında kontrolün elde tutulması gerektiğini belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kaygının korkuya dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Tarhan “Ofisinde bile maske takan var. Bu fobik bir tepkidir. Kişiye koronafobi demek için üç tepki önemli: Solunum tepkisi vermeyen kişilerden kaçınmak, solunum belirtisi vermeyen kişilerin yanında maske takmak, böyle bir durumda hemen sosyal teması kesmek. Bu üç belirti varsa koronafobi başlamış diyebiliriz. Koronafobi ilerledikçe korona paranoyasına dönüşüyor, şu anda halk dilinde koronayak yani paranoyak gibi bir tabir söz konusu. Bu kişilerde üç ana belirti var: Tamamen ürkek hareket eder, orantısız tepkiler verir, şakayı dahi kaldıramaz. Koronavirüs korkusu el yıkama davranışını aşırı şekilde artırır. Birey aile bağlarını koparıyorsa her insana bana virüs bulaştıracak algısıyla yaklaşıyorsa bu korona paranoyasıdır” dedi.