Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı’nın boğularak öldürülmesi ve cesedinin parçalanarak yok edilmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, iddianamede, Kaşıkçı’nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren şüpheliler Ahmet bin Muhammed el-Asiri ve Saud el-Kahtani hakkında ‘’tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme’’ suçundan ayrı ayrı hapis cezası istendiği belirtildi. İddianamede, en başından itibaren maktulü Suudi Arabistan’a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket ederek Kaşıkçı’yı boğarak öldüren 18 şüpheli hakkında ise ‘’tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Kamu davası açıldı. Öte yandan Kaşıkçı cinayetin Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatıyla işlendiği ifade ediliyordu ama iddianamede Kraliyet ailesinden kimse yer almadı. Sadece Selman’ın danışmanı şüpheliler arasında...