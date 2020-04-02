Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Denetimli serbestlikle tahliye olan mahkûmlar, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi olarak meslek veya sanatını icra edebilecek. Düzenlemeyle, hükümlülerin bu şekilde çalıştırıldığı süre, faydalanacakları denetimli serbestlik süresine ilave edilecek ve böylelikle daha erken tahliye edilmeleri sağlanacak. Açık ceza infaz kurumunda kalan mahkûmlara verilen üç günlük mazeret izni, yedi gün oluyor. Açık ceza infaz kurumunda izinden dönmeyerek firar eden hükümlülere bir daha özel izin verilmeyecek.

‘AİLE’ SÜRPRİZİ

Çocuk hükümlülere verilebilecek ödül imkânının kapsamı da genişletiliyor. Çocuk hükümlü ve tutuklular, iki ayda bir yerine ayda bir aileleriyle görüşme hakkı kazanacak. Aile görüşmesine kardeşler de getirilebilecek. Çocuk hükümlüler için gerçekleştirilecek doğum günlerine aileler de katılabilecek. Çocuk eğitim evinde kalan hükümlünün hafta sonunda bir gün kurum dışına çıkmasına izin verilebilecek, kamu kurumlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi gibi imkânlarından yararlandırılabilecek.