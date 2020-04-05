Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye siyasi tarihinin önemli isimlerinden olan Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş’in ölümü nün üzerinden 23 yıl geçti. 4 Nisan 1997’de vefat eden Türkeş, dün sevenleri tarafından yâd edildi. Partiyi devralan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhumun Ankara’daki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli’ye korumaları ile küçük bir grup eşlik etti. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle resmî tören yapılmazken Kur’ân-ı kerim okunup dualar edildi. Türkeş’in kabrine ibrikle su döken Bahçeli, daha sonra buradan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.