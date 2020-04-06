Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

MASKE KULLANIMI NERELERDE ZORUNLU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, alınan yeni tedbirleri açıkladı. Alınan önemler arasında belirlen yerlerde maske takma zorunluluğu da var. Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılmasının artık zorunlu olacağını ifade eden Erdoğan, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"Ülkemizdeki 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak."

Milli Dayanışma Kampanyası'nın 3. gününde 304 bin kişi ve kuruluşun 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaptığını aktaran Erdoğan, "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere, kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Erdoğan, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlunun adının verileceğini, hastanenin bundan sonra Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacağını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın açıkladığı önlemlerle ilgili 81 ile genelge gönderdi.