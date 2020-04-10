Zorlu savaştan galip çıkarak koronavirüsü yenen Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral konuğumuz. Koronavirüsü nasıl yendi? Tedavi süreci nasıldı? Neler hissetti? Cevapları kendisinden alacağız.
Prof. Dr. Oğuz Özyaral TGRT Haber'e konuk oldu
10.04.2020 - 18:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zorlu savaştan galip çıkarak koronavirüsü yenen Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral konuğumuz. Koronavirüsü nasıl yendi? Tedavi süreci nasıldı? Neler hissetti? Cevapları kendisinden alacağız.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral,
695561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695561.aspx
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