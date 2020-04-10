Zorlu savaştan galip çıkarak koronavirüsü yenen Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral konuğumuz. Koronavirüsü nasıl yendi? Tedavi süreci nasıldı? Neler hissetti? Cevapları kendisinden alacağız.