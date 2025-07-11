Karpuz tırı ilçeye girdi, olanlar oldu! Herkes meydana koştu

Şanlıurfa’da bir esnafın ücretsiz dağıttığı 27 ton karpuz, izdihama yol açtı. Hem fakirlere hem de çiftçilere destek olmak için böyle bir şey yaptıklarını söyleyen esnaf İbrahim Öztürk, "30 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu memlekete karpuz getiriyoruz. Birecik’teki fakir insanlara faydamız olsun diye böyle bir şey yaptık. Herkese afiyet olsun" dedi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 30 yıldır karpuz satışı yapan bir esnaf, 27 ton karpuzu bedava dağıttı. Tıra yüklediği 27 ton karpuzu ilçe meydanına götüren esnaf, burada vatandaşlara dağıttı.

Bedava karpuz dağıtımını gören vatandaşlar, izdihama neden oldu. Birçok vatandaş, bedava karpuzları almak için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar ise aldıkları karpuzları bir köşeye indirip yenisini almak için tekrar kalabalığın arasına karıştı. İzdiham görüntüleriyle birlikte meydanda ufak çaplı karpuz yığınları oluştu.

"HEM FAKİRLERE HEM DE ÇİFTÇİLERE DESTEK OLMAK İÇİN YAPTIK"

Hem fakirlere hem de çiftçilere destek olmak için böyle bir şey yaptıklarını söyleyen esnaf İbrahim Öztürk, "30 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu memlekete karpuz getiriyoruz. Birecik’teki fakir insanlara faydamız olsun diye böyle bir şey yaptık. Herkese afiyet olsun" dedi.

Çiftçilere destek olmak için böyle bir şey yapıldığını söyleyen Baki Bozkurt, "Bugün fakirlere karpuz dağıtım çiftçilere destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birecik’te 30 yıldır böyle bir şeye şahit olmadığını söyleyen Mehmet Baştaş, "Birecik halkına karpuz dağıttılar. Ben 30 yıldır burada yaşıyorum ama daha önce böyle bir şey görmedim. Herkes böyle dağıtırsa fakir fukara için çok iyi olur" diye konuştu.