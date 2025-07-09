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Şanlıurfa'da feci olay: Bakkaldan dondurma almak isterken elektrik akımına kapıldılar!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da feci olay: Bakkaldan dondurma almak isterken elektrik akımına kapıldılar!
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bakkaldan dondurma almak isterken elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde M.E. ve İ.G, Yeni Buğday Pazarı'nda bir bakkalın dondurma dolabından dondurma aldıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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