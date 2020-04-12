Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor.

(Salgın süreci ne zaman biter?)

Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor.

(Koronavirüs ile mücadele)

Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü

Belki de normalleşme 2021'de yaşanacak.Ekonomik olarak ben çok güçlü çıkacağımıza inanıyorum.

(Koronavirüsün ekonomiye etkisi)

Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız.

(Maske tedariğinde sorun var mı?)

Türkye'nin maske sorunu yok. Ücretsiz dağıtılıyor.

(Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?)

Bir şey söylemek için erken sürece bakılıyor.