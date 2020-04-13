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Adalet hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri toplantısı başladı
13.04.2020 - 12:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının beşincisi gerçekleştiriliyor. Video konferans yöntemiyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığındaki toplantı Saat 11.00’de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor.
Etiketler : adalet komisyonu,koronavirüs,tedbir,
696214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696214.aspx
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