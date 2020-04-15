Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen koronavirüs tedbirleri ülke genelinde alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda koronavirüsle mücadele çerçevesinde, Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kestanelik mevkiinde bulunan 4 TOKİ konutu ile birlikte Özgürlük Caddesi üzerinde bulunan başka bir apartman Sapanca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Salgının bir an önce engellenerek vatandaşın sağlık güvenliğinin korunması için karantina altına alınan sokak giriş ve çıkışlarında polis ekipleri koruyucu elbiseler giyerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karantina bölgesine gelen Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve İlçe Sağlık Müdürü Arzu Ayan Bostancı çalışmalar hakkında bilgi alırken, apartmanlarda bulunan vatandaşın ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.