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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama
17.04.2020 - 09:59 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:”Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak. Uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak. Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacak.”
Etiketler : sokağa çıkma yasağı,ayrıntılar,içişleri bakanlığı,
697224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697224.aspx
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