Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova’ya gönderildi. Daha önce de Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya da kargo uçaklarıyla tıbbi malzeme yardımı gönderilmişti.

Dün ise, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askerî Havaalanı’ndan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağına yüklenerek, Somali’nin başkenti Mogadişu’ya hareket etti.

DÖRT UÇAK DOLUSU KORUYUCU ELBİSE

Ülkeler arasında âdeta koruyucu ekipman savaşlarının yaşandığı bugünlerde Türkiye, Polonya’ya yardım elini uzattı. Polonya’nın talebi üzerine dört uçak dolusu 90 bin koruyucu elbise ise önceki akşam saatlerinde Polonya’ya ulaştı. Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Facebook hesabında yaptığı paylaşımla koruyucu elbise yardımının yollanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.