Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye’nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi iken, çocuk nüfusu 22 milyon 876 bin 798 olarak kayıtlara geçti. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, ülkede 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken, bu oran 1990’da yüzde 41,8’e, geçen yıl ise yüzde 27,5’e geriledi. Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 27’ye, 2030’da yüzde 25,6’ya, 2040’ta yüzde 23,3’e, 2060’ta yüzde 20,4’e ve 2080’de yüzde 19’a gerileyeceği öngörüldü. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 2019 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, AB-28 üye ülkelerinin çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,6 oldu.

ŞANLIURFA İLK SIRADA

Ülkede geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 45,8 ile Şanlıurfa, en düşük orana sahip il ise yüzde 17,1 ile Tunceli oldu. Bu dönemde doğan çocuklara verilen en popüler erkek isimleri Yusuf, Eymen ve Miraç, en popüler kız isimleri Zeynep, Elif ve Defne olarak kayıtlara geçti. Millî Eğitim Bakanlığının istatistiklerine göre ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2018-2019 öğretim yılında yüzde 93,3 oldu. Çocuk İşgücü Araştırmasına göre geçen yıl 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı ise 720 bin kişi olarak kaydedildi.