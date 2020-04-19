Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop “Dünya tarihinin, insanlık tarihinin en vahim, en büyük salgınını yaşıyoruz. Şüphesiz bu süreci hep beraber atlatacağız. Milletvekilleri arasında pozitif vaka yok. Meclis çalışanlarımız arasında 6 arkadaşımızla ilgili tespitler yapıldı. Bunlar içinde sağlığına kavuşan arkadaşlarımız da var. Şu anda toplamda, gerek milletvekillerimiz gerekse Meclis çalışanlarımız arasında üzücü derecede bir vakayla karşılaşmadık” dedi. Şentop ayrıca “İstiklal Marşı’nı 23 Nisan’da akşam saat 21.00’de hep bir ağızdan okumaya milletimi davet ediyorum. Bu yeterli değil ama bugünün şartlarında önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.