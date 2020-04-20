Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürerken, bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmaları yapıyor. Havadan çekilen görüntülerde işçilerin ve iş makinelerinin açılışı yapılacak A ve D bloklardaki son hazırlıkları tamamlamaya çalıştıkları görülüyor. Yaklaşık bir milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip dev hastanenin 20 Mayıs’ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün dev hastanedeki son hazırlıkları helikopterle havadan incelemişti.