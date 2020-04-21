Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede nitelikli yatak kapasitesi ve yüksek teknolojiyle en büyük katkıyı sunan şehir hastanelerine bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim ve rüyam” dediği Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete girdi.

Video konferansla törene katılan Erdoğan, dünyanın koronavirüs salgınıyla kavrulduğu bir dönemde yapılan açılışın önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü bir dönemde, elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye, yatak ve doktor sayısında değilse bile yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece gerçekten oldukça avantajlı girmiştir. Şu anda bu hastanemizin 1500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Kendi kendimizi yeterli olmanın hatta bunun ötesinde dostlarımıza yardım eli uzatabilecek seviyede bulunmamızın önemini bizzat yaşayarak görüyoruz."

Bugüne kadar 10 şehir hastanesini hizmete aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Ne zaman ki bu ülkede Başbakan oldum, o süreçte hep bunu söyledim. Şehir hastaneleri benim rüyamdır, benim hayalimdir dedik ve elhamdülillah o günden itibaren başladık ve şehir hastanelerimizi inşa ederek her geçen gün asgari tüm büyük şehirlerimizde bunları yapacağız. İnşası devam eden 8 şehir hastanesinin büyük bölümünü de bu yıl sonuna kadar açacağız" dedi.

BATILILAR İNANAMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinin, Türkiye'nin sağlık alt yapısının gücü yanında sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilmesinin önemini de gösterdiğini belirterek, "Ülkemizde 1,5 milyon vatandaşımızın ücretsiz şekilde evde bakım hizmetini alabildiğini söylediğimiz Batılı dostlarımız sadece buna bile inanmakta güçlük çekiyor." diye konuştu.

GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUZ

Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de hava ulaşımı olacak şekilde tedbir alındığını dile getirerek, "Sancaktepe'de iki ulaşım imkânımız var. Bir taraftan malum Sabiha Gökçen, bir taraftan hemen bitişiğindeki pist var. Yeşilköy'de zaten böyle bir sıkıntımız yok. Bununla uluslararası camiaya da hizmet verme imkânını yakalayacağız. Sadece bugüne değil, 10 yıl sonrasına da cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz." dedi.

Arçelik, Aselsan, Baykar, Biosis ve koordinatör olması nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Şu anda Başakşehir Şehir Hastanemizin 115 ventilatörü geldi, 100 de bugün teslimatı yapıldı ve yine bir bölümü de peyderpey geliyor, gelecek. Bu ne demektir? Yani Başakşehir Şehir Hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok ve olmayacak. Öbür tarafta Yeşilköy inşallah 1005 odasıyla devreye giriyor. 1005 odayla aynı şekilde Sancaktepe devreye giriyor."

İSTANBUL SAĞLIK BAŞKENTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuşmasında, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin, Avrupa’nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını söyledi. Hastanenin 789 bin metrekare üzerine kurulduğunu belirten Koca, “725 muayene odası ve 2 bin 682 hasta yatağı var. 28 doğum salonu, 90 ameliyathane, 426 yoğun bakım yatağı mevcut. İstanbul, sağlık altyapısı ile dünyanın başkenti olacak” diye konuştu.

100 MÜHENDİS 1 AYDA ÜRETTİ

"5 bin solunum cihazı yapacağız"

Yerli solunum cihazı teslim töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgında en kritik ihtiyaçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğunu belirterek, "Bugün bu cihazları parasını verseniz dahi alamıyorsunuz. İşte bu yüzden kendi imkânlarımızla üretmek için harekete geçtik. Onlarca mühendisimiz gece gündüz çalıştılar ve 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve millî yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak" dedi.