Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgınına karşı mücadelede işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
22.04.2020 - 19:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü.
Etiketler : erdoğan,telefon,diplomasi,
698661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698661.aspx
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