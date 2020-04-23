Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ulusa seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır. Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Nisan günü milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir."

Konuşmasında yeni tip koronavirüs salgınına da değinen Erdoğan, "Allah'ın izni ve inayeti, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize bu vatanı armağan eden şehit ve gazilerimizi rahmetle şükranla anıyor, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum."