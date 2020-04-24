Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüsü (Covid-19) bahane ederek örgüt mensuplarının serbest bırakılması için algı operasyonu yapan FETÖ’cüler ve PKK yandaşları, cezaevlerinde tedbir alınmadığı yalanını yaymaya çalışıyorlar. Oysa Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde aldığı tedbirlerle kılı kırk yarıyor. İnfaz koruma memurları ve cezaevi personeli, göreve başlamadan 15 gün önce “izolasyon” uygulaması kapsamında belirlenen merkezlerde kalıyor. İzolasyon süresinin tamamlanması üzerine yapılan sağlık kontrolünün ardından personel, cezaevlerinde göreve başlıyor. Cezaevine girişte ateşleri ölçülerek kontrolleri yapılan infaz koruma memurları ve kurum personeli, maske ile eldiven takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak 15 gün çalışıyor. İnfaz koruma memurları ile tüm cezaevi personeli, günlük çalışma sürelerinin sonunda cezaevi içinde kendilerine ayrılan bölümlerde konaklıyor. Ceza infaz kurumu personeli, dışarıyla temas etmeden cezaevinde kalarak görevlerini yerine getiriyor. Cezaevinde göreve başlamadan önceki 15 günlük izolasyon sürecinde, daha sonra da 15 günlük mesai sırasında evlerine gitmeyen infaz koruma memurları ve kurum personeli, izolasyon ve görev sürelerinin tamamlanmasının ardından yeniden sağlık kontrolünden geçiriliyor. Fedakârca görev yapan infaz koruma memurları ve kurum personeli, yaklaşık bir aylık sürecin sonunda yeniden evlerine dönmenin, ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İzolasyon uygulamasında personele bağışıklık sistemini güçlendirici beslenme programı uygulanıyor.