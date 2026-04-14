7 ilde tefecilik operasyonu! 34 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 34 şüpheli gözaltına alındı.
Gündem 54 dk önce
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik faaliyetinde bulunanlara yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
- Operasyonda 34 şüpheli yakalandı.
- Aramalarda 10 bin dolar, çok sayıda çek ve senet ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
- Tefecilik faaliyetinin, çek kırdırmak suretiyle faiz karşılığı borç para verilmesiyle yapıldığı belirlendi.
- Operasyon, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
- Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çek kırdırmak suretiyle faiz karşılığı borç para verilerek tefecilik faaliyetinde bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
7 İLDE OPERASYON
Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
34 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda 34 zanlı yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 10 bin dolar, çok sayıda çek ve senet ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
