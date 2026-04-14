İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çek kırdırmak suretiyle faiz karşılığı borç para verilerek tefecilik faaliyetinde bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

7 İLDE OPERASYON

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 34 zanlı yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 10 bin dolar, çok sayıda çek ve senet ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

