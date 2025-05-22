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700 milyon TL'lik suç şebekesi çökertildi! 400 mağdurun hesabı kullanılmış

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda uluslararası suç örgütünün 11 üyesi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Örgütün 400'den fazla kişinin banka hesabını kullanarak 700 milyon lira suç geliri elde ettiği tespit edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süreli araştırma yapıldı.

700 milyon TL'lik suç şebekesi çökertildi! 400 mağdurun hesabı kullanılmış - 1. Resim

2024 YILINDA DA 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Araştırmalar sonucu 2024 yılında yapılan ilk operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklanmasının ardından soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte elde edilen bilgiler doğrultusunda örgütün yurt dışında bulunan üst düzey yöneticileri kapsamlı şekilde takip edildi.

700 MİLYONLUK SUÇ GELİRİ

Şüpheli yöneticilerin Türkiye'ye giriş yapmalarının hemen ardından düzenlenen ikinci operasyon dalgasında Kastamonu merkezli, Adana, Mersin ve Nevşehir'de toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Suç örgütünün faaliyetlerinde 400'ün üzerinde farklı kişiye ait GSM hattı ve banka hesaplarını kullandığı tespit edildi.

Yapılan ilk tespitlere göre, örgütün yasa dışı faaliyetleri sonucunda yaklaşık 700 milyon lira tutarında suç geliri elde ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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