MSB: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak.
Türkiye'den ABD’ye tıbbi malzeme yardımı
28.04.2020 - 08:51 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak.
Etiketler : MSB,koronavirüs,tıbbi yardım,covid-19,ABD,
700053 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700053.aspx
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