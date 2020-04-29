Etimesgut Askerî Havaalanı’ndan ABD’ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Hazreti Mevlâna’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.
ELÇİLİKTEN TEŞEKKÜR
ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield yardıma ilişkin “ABD hükûmeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye’ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum” dedi.
ABD’ye bir uçak dolusu yardım
29.04.2020 - 04:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 04:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD’ye tıbbi yardımlarını taşıyan askerî kargo uçağı Ankara’dan havalandı.
Etimesgut Askerî Havaalanı’ndan ABD’ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Hazreti Mevlâna’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.
Etiketler : abd,yardım,haberler,
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