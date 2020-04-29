Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etimesgut Askerî Havaalanı’ndan ABD’ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Hazreti Mevlâna’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.



ELÇİLİKTEN TEŞEKKÜR

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield yardıma ilişkin “ABD hükûmeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye’ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum” dedi.