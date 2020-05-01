Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Alınan tedbirlerle ilk ölüm vakasından sonra 30’uncu günde pik seviyesini yakaladık” diyen Koca, şunları kaydetti: Türkiye, virüsün en geç girdiği ülkelerden birisi olmuş, piki erken dönemde yakalamıştır. Vaka-ölüm oranı bakımından da Avrupa’nın düşük ülkelerinden birisiyiz. Bu iniş trendini sürdürmek adına ülkemiz, tedbirleri bir süre daha devam ettirme niyetindedir, düşük rakamlara kanarak rehavete kapılmayacaktır. Ülkemiz, son 10-15 yıldır sağlık sisteminde gerçekleştirdiği yapılanmayla bu tür bir pandemiye cevap verebilecek yapısal kabiliyetler kazandı.