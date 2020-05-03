Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi’nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Döngeloğlu’nun naaşı bugün Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi
03.05.2020 - 17:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu,Edirnekapı Şehitliği,defin,
701349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701349.aspx
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