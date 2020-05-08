İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.
Kapalıçarşı'nın açılacağı tarih belli oldu
08.05.2020 - 12:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.
Etiketler : kapalıçarşı,istanbul,
702563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702563.aspx
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