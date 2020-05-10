Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sonunda, 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 şüpheli hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 50 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede şu ifadeler dikkat çekiyor: Devletin gizli kalması gereken hususlar ilgili maddelerce bellidir. Şehit MİT mensuplarının kimlik bilgileri, fotoğrafları ve cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının görüntüleri bir plan dâhilinde ortaya atılmış. Sistematik ve koordineli biçimde Twitter isimli sosyal medya hesapları ile bir kısım gazete ve internet siteleri üzerinden ifşa edilmiştir.

İlk ifşanın sanık Murat Ağırel, akabinde firari sanık Erk Acarer tarafından sosyal medyadan yapıldığı, ardından şehit MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber ve görüntülerin Oda TV'de kullanıldığı kaydedildi.

Şüpheli Ağırel tarafından yapılan ifşadan birkaç gün önce şehitlerin MİT mensubu olduğu bilinmeksizin ve beyan edilmeksizin bir kısım paylaşımların yapıldığının tespit edildiği ancak söz konusu paylaşımların hiçbirinde şehitlerin MİT mensubu olduğuna yönelik bir ibare veya ima bulunmadığı ifade edildi.

"ZATEN İFŞA OLMUŞ" SAVUNMALARI

Şüphelilerin "soruşturmaya konu haberin zaten ifşa olmuş bir bilginin haberleştirilmesinden öteye gitmediği" yönündeki savunmalarına ilişkin de iddianamede şunlar kaydedildi: MİT mensuplarının deşifre edildiği suça konu paylaşımlarda ve aynı amaçla yayımlanan haberlerde yer alan bilgiler ve fotoğraflar, daha önceden ifşa olmuş bilgiler değildir. Oda TV’de yayımlanan MİT mensuplarının deşifre edildiği soruşturmaya konu haberde de şehit MİT mensubunun cenaze töreninden gizlice çekilen görüntüler elde edilerek ilk defa 'ODATV.COM' baskısıyla yayımlanmış, MİT mensubu şehidin kimlik bilgileri, ailevi bilgileri ve MİT Başkanlığındaki görevine ilişkin bilgilerle birlikte cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının görüntülerine yer verildiği tespit edilmiştir.