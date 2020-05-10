Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bakanlık faaliyetleri ele alındı. Akar, koronavirüs salgınına rağmen terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hâle getirildi. 1 Ocak'tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.359 oldu" dedi.

Koronavirüsle bir bütün hâlinde gösterilen mücadele sayesinde Türkiye'nin diğer ülkelere oranla daha seçkin bir konumda olduğunu vurgulayan Akar "Normalleşme çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da açıkladığı şekilde 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri, 5 Haziran'dan itibaren celp işlemlerini, 14 Haziran'da Millî Savunma Üniversitesi sınavının ve 20 Haziran'dan itibaren bedelli askerlik için seçilen gençlerimizin Silahlı Kuvvetlere kabulünü planladık. Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Terhis ve celplerin önemine işaret eden Akar, şöyle konuştu: Terhis olacak Mehmetçiğin zaten sağlık kontrolü yapılıyor, koruyucu tedbirleri alındı, alınmaya devam ediyor. Terhislerinden önce de 14 gün süreyle gözetim altında bulundurulacaklar. Ancak celp olarak ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimizin Silahlı Kuvvetlere kabulünde çok dikkatli olmamız lazım. Burada Genelkurmay, Kuvvet Komutanlıklarımızın yanı sıra Askeralma Genel Müdürlüğünün, birliklerimizin çalışmaları çok önemli. Herhangi bir şekilde gençlerimizin, şu anda görevi başında olan Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın sağlıklarını tehlikeye atmamak için elimizden gelen hassasiyeti gösterecek, celpleri bu şekilde kabul edeceğiz.