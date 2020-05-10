Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, toplam test sayısı 1 milyon 334 bin 411 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1168, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 628 ve iyileşen sayısı 89 bin 480 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında, “Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni teşhis konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.