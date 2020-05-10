Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, toplam test sayısı 1 milyon 334 bin 411 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1168, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 628 ve iyileşen sayısı 89 bin 480 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında, “Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni teşhis konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: Vaka sayısında düşüş sürüyor
10.05.2020 - 06:07 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 06:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de son 24 saatte 1546 kişiye Covid-19 teşhisi kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739, iyileşen hasta sayısı 89 480 oldu.
Etiketler : fahrettin koca,sağlık bakanı,türkiye koronavirüs,
703022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703022.aspx
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